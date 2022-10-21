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Yola atlayan çocuğa araba çarptı

20.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa araba çarptı.

Yola atlayan çocuğa araba çarptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Talihsiz olay, gece saatlerinde ilçe çarşısında meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki E.K. (24) sevk ve idaresindeki 27 ACS 886 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan 4 yaşındaki İ.K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Tekirdağ

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