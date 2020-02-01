HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 01:20 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gölova ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’i ağır 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Gölova İlçesinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi.

Sivas’ın Gölova ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’i ağır 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Gölova İlçesinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. E.A. (28) yönetimindeki 69 AB 328 plakalı yolcu otobüsü Gölova Köprüsü’ne geldiği sırada buzlu ve kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton kolonuna çarptı. Çarpmayla birlikte araç içinde bulunan 2’si ağır toplamda 9 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!

G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

13 yaşındaki Mustafa'nın feci ölümü! Yem karma makinesine sıkıştı

13 yaşındaki Mustafa'nın feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.