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  4. Yolda giderken buldu! Hepsini belediyeye teslim etti

Yolda giderken buldu! Hepsini belediyeye teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kayınvalidesini ziyarete giderken yolda altın bileklik ve kolyesini düşüren çiftin imdadına dürüst vatandaş yetişti. Düşürdükleri takıları yolda bulan Rahmiye Kuş, takıları belediye vasıtasıyla sahiplerine teslim etti.

Altınova Mahallesi’nde ikamet eden kayınvalidesini ziyarete giden Vedatcan ve Özge Çobanoğlu çifti, mezarlık yolunda üç altın bileklik ve bir kolye düşürdü. Takıları bulan Rahmiye Kuş, bunları belediye aracılığı ile sahibine teslim etti.

Küçükköy Mahallesi’nde yaşayan Rahmiye Kuş, altınları evvela kuyumcu Uğur Kırmızı’ya götürüp, gerçek olup olmadığını kontrol ettirdiğini belirterek, ”Gerçek olduğunu öğrenince belediyeye gidip anons yaptırdım. Sahibi ortaya çıkınca da çok mutlu oldum” dedi.

Altınları Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’dan teslim alan Vedatcan Çobanoğlu, “Umudumuzu kesmiştik, eşim çok üzülüyordu. Demek ki dünyada böyle temiz yürekli insanlar çokmuş. Rahmiye Teyze’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. İHA

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