Yolda kalan otonom taksi zor anlar yaşattı

Google gibi şirketler özellikle şu sıralar otonom taksi hizmetlerine yönelmeye çalışıyor. Elbette sadece Google değil aynı zamanda Tesla gibi elektrikli araç üreten markaların buna büyük önem verdiğini görüyoruz. Çoğunlukla otonom sistemler konusunda istenilen başarı elde edilemiyor. Mesela Tesla otonom araçları birçok kez kazaya karıştı.

Google tarafından geliştirilen yeni otonom taksi ise dünyanın en karmaşık otomobillerinden birisi oldu. Waymo markası şu anda Google’ın otonom taksi hizmetini sunmaya çalışıyor. Yapılan bir denemede aracın aslında istenilen başarıdan çok uzak olduğu görüldü. Hatta işin içerisine kurtarma ekipleri bile dahil oldu.

Waymo ekibi denemeler yapmaya devam ederken ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Bu araç kavşakta dönme konusunda bile büyük zorluklar yaşadı. İki kavşakta da dönüp dönmeme konusunda tereddütte kalan araç diğer kavşaklarda aniden durdu.

Yolcu tarafından verilen komutlar ise tamamen geçersiz kaldı. YouTuber Joel Johnson tüm bu anları kaydetti. Aracın tuhaf hareketler yapmaya başladığını ve aniden hareket edip sonra tekrar durduğunu gören YouTuber Google servisini aradı. Şirket tarafından bir ekip gönderildi. Ancak yine de araç tuhaf hareketler yapmaya devam etti.

Aniden hızlanıp rotasına devam eden Waymo aracı servis çalışanlarını endişelendirdi. Son anda aracın kapıları açıldı ve YouTuber kurtarıldı. Böylece olası bir kaza engellenmiş oldu.

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