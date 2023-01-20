HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yolda yürürken bir anda yere yığıldı! Tüfekle bacaklarından vurdular

Yolda yürürken bir anda yere yığıldı! Tüfekle bacaklarından vurdular

20.01.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 25 yaşındaki Selim E., yolda yürürken uğradığı tüfekli saldırıda bacaklarından yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yolda yürürken bir anda yere yığıldı! Tüfekle bacaklarından vurdular

Olay, saat 16.30 sıralarında, Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Selim E.'nin üzerine, yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Selim E., kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Selim E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıskandığı komşusunu öldürüp su kuyusuna atmıştı! Cezaları belli olduKıskandığı komşusunu öldürüp su kuyusuna atmıştı! Cezaları belli oldu
'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı!Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı!
Anahtar Kelimeler:
Karaman tüfek

En Çok Okunan Haberler

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı!

Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı!

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.