Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı

Evka- 2 Mahallesi'ndeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan belediyede taşeron işçi olarak çalışan Ozan Hantekin ile iş arkadaşı Ufuk Çetin, değişik olduğunu fark ettikleri taşı alıp, internette araştırma yaptı. İkili, boyutuna rağmen ağır olan taşı, ayrıca uzmanlara gösterdi. Meteorit olabileceği söylenmesi üzerine de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Cüneyt Akal'dan yardım istedi. Atmosferden geçtiği için yandığı tahmin edilen taş, Akal tarafından incelenecek.

'SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Ozan Hantekin, "Dağlık alanda yürüyüş yaparken yerde bir taş buldum. Üstü yanık bir taştı. İnternetten araştırdığımda bunun göktaşı olabileceğini öğrendim. Ne olduğunu öğrenebilmek için birkaç hocaya götürdük. Göktaşı olabileceği ancak incelenmesi gerektiği söylendi. İçinde hangi elementlerin olduğunu öğrenmek istiyoruz, değerli mi, onu da bilmek istiyoruz. Satmayı düşünüyorum. Alıcısına ulaştırabilirsek bizim için iyi olur" dedi. Ufuk Çetin de "Bu taşlar atmosfere girerken stratosfer'de yanıyor. Bu nedenle dışında bir karbon oluntusu yani siyah bir yanık izi oluyor. Boyutuna göre çok ağır bir taş. Yurt dışında mücevher sektöründe kullanıyormuş. Bizim amacımız bunu kullanabilecek kişilere satmak" diye konuştu.