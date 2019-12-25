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  4. Yoldan çıkan otomobil 20 metreden şarampole yuvarlandı!

Yoldan çıkan otomobil 20 metreden şarampole yuvarlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 23:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’de otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğulcan D. idaresindeki otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre aşağı uçan otomobilde bulunan sürücü Oğulcan D., Mert Meriç U. ve Hasancan K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli izmit trafik kazası

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