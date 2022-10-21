HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yoldan geçen çocukları dükkanına sokup evire çevire dövdü! 'Psikolojik sorunlarım var'

Yoldan geçen çocukları dükkanına sokup evire çevire dövdü! 'Psikolojik sorunlarım var'

21.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de yolda yürürken gürültü yaptıkları gerekçesiyle kırtasiye dükkanına sokularak dövülen çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Küçücük çocuklar kırtasiye sahibinin yumruklarının hedefi olurken ifadesi alınan ve cezaevine gönderilen İ.Ö. çocukların sürekli kırtasiyenin önünden geçerken gürültü yaptıklarını, malzemeler ile oynadıklarını ve bundan rahatsız olduğu için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Yoldan geçen çocukları dükkanına sokup evire çevire dövdü! 'Psikolojik sorunlarım var'

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde okuldan çıkarak evlerine giden 10 yaşındaki iki çocuk kaldırımda yürümeye başladı. İki çocuk, kendi aralarında konuştukları esnada cadde üzerindeki kırtasiyenin önünden geçerken içeriden çıkan şahıs tarafından içeriye sokuldu. Çocuklar burada şahıs tarafından dakikalarca kafalarına vurularak tekme tokat dövüldü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Screenshot_5

GÜRÜLTÜ YAPTIKLARI İÇİN ÇOCUKLARI DÖVMÜŞ

Çocukların olayı anlatmaları üzerine aileleri soluğu emniyette aldı. Şikayet üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, olayın yaşandığı kırtasiyeye giderek, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocukları döven şahsın kırtasiye sahibi İ.Ö. (39) olduğu tespit edildi. Şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, çocukların sürekli kırtasiyenin önünden geçerken gürültü yaptıklarını, malzemeler ile oynadıklarını ve bundan rahatsız olduğu için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen İsa Ö., “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_8

İnsanlık yapayım derken dayak yedi! Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik olduİnsanlık yapayım derken dayak yedi! Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor... Tom ve Jerry: Kartal!Sosyal medya bunu konuşuyor... Tom ve Jerry: Kartal!
'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettiİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.