İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'a 9 milyon 300 bin turist geliyordu 2016 yılının sonunda. 2 yılda bu rakam 13,5 milyona, bu yılın sonu itibarıyla da 15 milyona çıkacak. Çünkü yollarımız, havalimanlarımız, huzurumuz, güvenliğimiz var." dedi. Bakan Soylu, Arnavutköy'ün Haraçcı, Tayakadın ve Yeniköy Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Esnafı gezerek vatandaşla selamlaşan Soylu, çocuklara da hediye dağıttı. Soylu, gittiği mahallelerin köy kahvelerinde konuşma yaptı. 31 Mart'ta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Bize diyorlar ki 'Buna itiraz etme'. İmamoğlu '29 bin küsur oyla kazandık' dedi ama buna rağmen dün akşamki konuşmasında ‘Ben öyle bir rakam vermedim' diyor. Sandıkların yüzde 10’u açıldı ve fark 13 bine düştü farklı. Biz yüzde 90'ını da açtırmak istedik. 'Bütün televizyonlar canlı versin' dedik, sandıklar açılsın, ne çıkıyorsa başımızın üzerine. CHP buna itiraz etti, dün akşam diyor ki 'İtiraz etmedik'. Nasıl itiraz etmediniz? Yüzde 90'ı da sayılsaydı bugün 23 Haziran’a gerek kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Teröristlere yönelik operasyonlara değinen Soylu, "Güneydoğu'da huzur var mı? Var. PKK elini kolunu sallayarak Türkiye'de gezemiyor çok şükür, Doğu'da ve Güneydoğu’da finansal kaynak bulmakta, insan kaynağı bulmakta zorlanıyor, vatandaşa baskı yapmakta zorlanıyor. İstanbul’a sızmaya çalışıyorlar. Borcumuz var bizim. Kime biliyor musunuz? Annesiyle beraber şehit olan Bedirhan bebeğe, Trabzon'da Eren Bülbül kardeşimize, Necmettin öğretmenle Aybüke kızımıza borcumuz var." diye konuştu. - "Terör neredeyse tasfiye ediliyor" Tayakadın Mahallesi’nde konuşan Soylu, "Artık dağlarda teröristler birbirleriyle telsizlerden konuşmaktan çekiniyorlar. Bundan 4-5 yıl evvel yılda 5 bin 556 terörist dağa çıkıyordu. Yani oraya gidip terörist oluyorlardı. Bu yıl rakam 43, teslim olan 150 kişi. Bu şu demek oluyor, terör neredeyse tasfiye ediliyor." şeklinde konuştu. Amerika’nın S-400 tutumunu eleştiren Soylu, şunları söyledi: "Türkiye'yi ilk defa bu kadar dişli gördü. Onun için de sürekli olarak didişmeye çalışıyor, Avrupa ile birlikte de kuşatmaya çalışıyor. Bu kadar açık ve net. Bize 'Afrin'e girme' dedi. Biz girmeseydik ne olacaktı biliyor musunuz? Orada PKK bir koridor oluşturacaktı. Millet de bunu anladı. Millet de bize 'Ben seni yalnız bırakmayacağım, yüzde 52 oy vereceğim.' dedi."