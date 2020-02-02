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  4. Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 7 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 7 saatte hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 7 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Yaylakonak Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 32 yaşındaki Süheyla Ateş'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 7 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine götürülen Ateş, buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede erkek bebek dünyaya getiren Ateş, ekiplere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçesaray Büyükşehir Belediyesi hasta kurtarma Van

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