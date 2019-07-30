Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Koşan (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Koşan, Ertuğrulgazi Caddesi'nde karşıya geçmek için birden yola çıktı. Bu sırada süratli olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ahmad Alabba (23) yönetimindeki 16 MA 1825 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Koşan'a çarptı. Kazada yola savrulan Koşan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Koşan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Koşan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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