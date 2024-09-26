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Yöneticilik yaptı, memlekete döndü! İhtiyacı fark edip harekete geçti... Her yere sipariş gönderiyor

26.09.2024 11:50
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Elazığ'da girişimci iki kız kardeş, birikimlerine devlet desteğini de katarak meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu. Öznur Aslankaya, Adana, Mersin, İzmir, Manisa, İstanbul gibi illerde gıda sektöründe yöneticilik yaptığını söyleyip tesisi kurmadan önce bölgede araştırma yaptıklarını, böyle bir ihtiyaç olduğunu belirledikten sonra tesisi kurduklarını anlattı.

Yöneticilik yaptı, memlekete döndü! İhtiyacı fark edip harekete geçti... Her yere sipariş gönderiyor

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Öznur Aslankaya (42) ve Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü bitiren kız kardeşi Neziha Nur Aslankaya (32), farklı şehirlerde kendi alanlarında çalıştıktan sonra memleketlerine yatırım yapma kararı aldı.

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GÜNLÜK 500 KG İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP

Birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyen kız kardeşler, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

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Projeleri onaylanan ve destek alan kardeşler, Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde 150 metrekare alanda günlük 500 kilogram yaş meyve ve sebze işleme kapasitesine sahip tesisi kurdu.

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Geçen yıl faaliyete geçirilen tesiste portakal, elma, cennet hurması, limon, çilek, şeftali, vişne, domates, havuç gibi yaklaşık 35 çeşit meyve ve sebze kurutuluyor, ürünler siparişle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

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Tam kapasite ile üretim yapılan tesiste, beldede yaşayan 10 kadın istihdam edildi.

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"BÖLGENİN BÖYLE BİR İHTİYACI OLDUĞUNU BELİRLEDİK"

Öznur Aslankaya, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra Adana, Mersin, İzmir, Manisa, İstanbul gibi illerde gıda sektöründe yöneticilik yaptığını söyledi.

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Üretim yapmak için memleketlerine tesis kurduklarını belirten Aslankaya, tesisi kurmadan önce bölgede araştırma yaptıklarını, bölgenin böyle bir ihtiyacının olduğunu belirledikten sonra tesisi kurduklarını söyledi.

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"DEVLET DESTEĞİNİ ALARAK BU İŞİ BAŞARDIK"

Aslankaya, kız kardeşiyle devlet desteğini alarak bu işi başardıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kuruttuğumuz ürünleri siparişe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Meyve ve sebze kurutma perakendede kuruyemiş olarak alternatif sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilmekte, aynı zamanda birçok sanayi sektöründe yarı mamul ham madde olarak da kullanılmaktadır. Taleplere göre hareket ediyoruz. En çok talep gören ürünleri işliyoruz. Talepler doğrultusunda kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Ben işliyorum, kardeşim pazarlıyor." Mevsimine göre meyve ve sebze işlediklerini anlatan Aslankaya, talep doğrultusunda maydanoz ve havuç gibi ürünleri de toz halinde sattıklarını söyledi.

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Tesiste ev kadınlarını istihdam ettiklerini dile getiren Aslankaya, "1 milyon 500 liralık toplam yatırım bütçesinin 250 bin lirası Uzman Eller Projesi'nden. 1 milyon 250 bin lirasını öz kaynağımızdan karşıladık. Kız kardeşimle el ele güç birliği yaparak güzel şeyler başarmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Daha sonra yurt dışına da açılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"ÖRNEK OLAN BİR İŞLETME OLDUK"

Neziha Nur Aslankaya da tesislerinde tarıma dayalı üretim yaptıklarını ve böyle bir işletme kurdukları için mutlu olduklarını belirtti.

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İşletmelerinin bulunduğu beldede meyve ve sebze üretiminin fazla olduğunu anlatan Aslankaya, yüksek kapasiteye sahip işletme olduklarını söyledi.

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Meyvelerin israf olmasının önüne geçtiklerini ifade eden Aslankaya, şöyle devam etti:

"Yıkama, doğrama, dilimleme, ayıklama, seçme işleminden sonra fırınlıyoruz. Ablamın gıda mühendisi, benim de uluslararası ticaret mezunu olmam işimizi daha da kolaylaştırdı. Özellikle de kırsalda kurmak istedik. Devletimizin de hibe desteğini alarak bu işletmeyi faaliyete geçirdik. Amacımız, kırsalında daha çok kadını istihdam etmek. İlde örnek olan bir işletme olduk."

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Tesiste çalışan Gülay Akçıra da tesis sayesinde ilk defa çalışma imkanı bulduğunu dile getirerek, işini severek yaptığını bildirdi.

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Akçıra, çalışarak aile bütçesine destek verdiğini, bunun mutluluğunu yaşadığını kaydetti. (AA)

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Elazığ girişimci kardeş
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