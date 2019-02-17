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Yöresel lezzetler kadınlara iş kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Kayseri'nin zengin mutfak kültürünün geniş kitlelere tanıtılması ve kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığının desteklediği istihdam odaklı projeye katılan 45 kursiyer sertifika aldı

KAYSERİ (AA) - Mantı, pastırma, sucuk gibi lezzetleriyle meşhur Kayseri'de, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Mesleğim Elimde Geleceğim Güvende" projesi kadınlara iş kapısı oldu.

Kocasinan Belediyesi Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen programda, "Mesleğim Elimde Geleceğim Güvende" projesi kapsamında pastacılık ve yemek yapma alanında eğitim alan 45 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Kayseri'nin zengin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması ve kadınların iş hayatına kazandırılması amaçlanan istihdam odaklı projede, kursiyerler sertifikalarını aldı.

Proje koordinatörü Orhan Çetin, kursiyerlerin meslek öğrenirken aile bütçelerine de katkı sağladığını ve bu yolla nitelikli eleman gücünü artırdıklarını söyledi.

Çetin, "Kayseri denilince aklımıza mantı, sucuk, pastırma gelmektedir. Kursiyerlerimiz burada Kayseri mutfağıyla öne çıkıyorlar. Buraya gelen kadınlarımızın farklı özellikleri vardı. Eşlerine yemek yapmak için kursa kaydolanlar oldu. Genç kızlarımız geleceğe hazırlanmak anlamında velileri tarafından buraya yönlendirildi. Projemiz kapsamında eğitim alan 45 kursiyerimizin tamamının istihdamı ayarlanmış durumda." diye konuştu.

- Katılımcılar eğitimden memnun

Kursiyerlerden ev hanımı Seda Akbayır 4 ay eğitim aldığını anlatarak, "Mutfağı çok seviyorum. Buraya geldikten sonra daha çok sevmeye başladım. Kamu kurumunda çalışıyorum. Buraya girdikten sonra işimi buldum." dedi.

Ev hanımı İlknur Koçer da kursa katıldıktan sonra yemek konusunda önemli bilgiler edindiğini dile getirerek, "Burada işin püf noktalarını öğrendik. Yemek yelpazemiz daha da genişledi." şeklinde konuştu.

Program, kursiyerlere sertifika verilmesinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşçılık Kayseri yemek

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