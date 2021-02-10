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Yorgun bakışlara “göz altı ışık dolgusu” ile veda edin

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel 10.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Yorgun bakışlara “göz altı ışık dolgusu” ile veda edin

Plastik, Rekonstrüktif ve Cerrahi Uzmanı Bora Özel, son dönemin en popüler ameliyatsız estetik uygulamaları arasında yer alan göz altı ışık dolgusu hakkında önemli bilgiler aktardı.

Yaşın ilerlemesi, genetik özellikler ve maruz kalınan çevresel faktörler nedeniyle ciltte yaşlanma
belirtileri 30’lu yaşlardan itibaren ortaya çıkabiliyor. Yaşlanma belirtilerinin en hızlı ortaya çıktığı
bölgelerin başında da göz çevresi geliyor. Kadınlar kadar erkekler de zaman içerisinde göz altlarında
morluklar, çöküntüler ve renk değişimleri ile karşılaşabiliyor. Kişinin olduğundan yaşlı ve yorgun
görünmesine neden olan bu sorunlar gözaltı ışık dolgusu ile giderilebiliyor.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU İLE DAHA GENÇ BAKIŞLAR

Göz altı ışık dolgusu bölgedeki çukurlaşmanın güvenli bir şekilde düzeltilmesini, renk değişimlerinin ve
morluğun giderilmesini sağlayan; göz altları için özel olarak üretilen bir dolgu maddesidir. Bu özel
dolgu maddesinin içerisinde hyaluronik asit ve aynı zamanda cilt yapılanmasına katkıda bulunan
amino asitler, vitamin ve mineraller bulunur. Çoklu fonksiyonlara sahip içeriği sayesinde gözaltı ışık
dolgusu bölgedeki cilt kalitesinin, nem ve elastikiyetin artırılmasında oldukça etkili sonuçlar elde
edilmesini sağlar. Göz altı ışık dolgusu uygulandıktan sonra gözaltlarındaki çukurluk dolduğu için ışık
daha düzgün yansıyarak renk farklılığı yaratan gölge oluşumu engellenebilir. Böylelikle kişi hem daha
genç hem de daha enerjik bakışlara sahip olabilir.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU ÖNCESİ PLANLAMA ÖNEMLİ

Göz altı ışık dolgusu 18 yaşından itibaren uygulanabiliyor. Göz altındaki sorunlar her zaman yaşlanma
ile doğrudan ilişkili değil. Bu nedenle kişinin ihtiyaçlarına doğru çözüm sunabilmek ön plana çıkıyor.
Medikal uygulama öncesi yapılacak planlama ise oldukça belirleyici bir öneme sahip. Göz altında
morluk, renk değişimi ve çöküklük gibi şikayetlerle göz altı ışık dolgusu yaptırmak isteyen kişilerin
öncelikle orta yüz bölgesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu gibi bir durumda ilk olarak orta yüz
bölgesine müdahalede bulunulması şart. Uygulama sonrası gerek kalması halinde gözaltı ışık dolgusu
da yapılabiliyor. Göz altı ışık dolgusu yapılacaksa da hasta özelindeki şikayetler kullanılacak
malzemenin niteliğini değiştirebilir. Örneğin kişinin göz altında çöküklüğün yanı sıra renk değişimi de
bulunuyorsa çoklu mineral, amino asit, vitamin ve hyaluronik asit içeren dolgu malzemelerinin tercih
edilmesi gerekiyor. Bölgede morluk bulunmuyorsa daha farklı ancak aynı oranda güvenli bir malzeme
ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün oluyor.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU KALICILIĞI OLDUKÇA YÜKSEK

Seçilmiş kişilerde dikkat çekici bir değişim yaşanmasını sağlayan gözaltı ışık dolgusu kalıcılığı 12 ile 15
ay arasında değişiklik gösterebiliyor. Uygulamanın etkisi geçtikten sonra hasta özelindeki ihtiyaçlar
yeniden değerlendiriliyor ve uygun olduğu takdirde gözaltı ışık dolgusu güvenle tekrar edilebiliyor.
Genellikle 2 seans şeklinde gerçekleştirilen uygulama sırasında dolgu malzemesinin içerisinde lokal
anestezik etkili ajan olduğu için hastalar herhangi bir acı ya da ağrı hissetmiyor. Uygulama ince
kanüller aracılığı ile nazik bir şekilde gerçekleştirildiği için uygulama sonrası süreç de oldukça konforlu
geçiyor.

www.drboraozel.com
Facebook: @drboraozel
Instagram: @drboraozel
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