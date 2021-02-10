Yorgun bakışlara “göz altı ışık dolgusu” ile veda edin

Yaşın ilerlemesi, genetik özellikler ve maruz kalınan çevresel faktörler nedeniyle ciltte yaşlanma

belirtileri 30’lu yaşlardan itibaren ortaya çıkabiliyor. Yaşlanma belirtilerinin en hızlı ortaya çıktığı

bölgelerin başında da göz çevresi geliyor. Kadınlar kadar erkekler de zaman içerisinde göz altlarında

morluklar, çöküntüler ve renk değişimleri ile karşılaşabiliyor. Kişinin olduğundan yaşlı ve yorgun

görünmesine neden olan bu sorunlar gözaltı ışık dolgusu ile giderilebiliyor.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU İLE DAHA GENÇ BAKIŞLAR

Göz altı ışık dolgusu bölgedeki çukurlaşmanın güvenli bir şekilde düzeltilmesini, renk değişimlerinin ve

morluğun giderilmesini sağlayan; göz altları için özel olarak üretilen bir dolgu maddesidir. Bu özel

dolgu maddesinin içerisinde hyaluronik asit ve aynı zamanda cilt yapılanmasına katkıda bulunan

amino asitler, vitamin ve mineraller bulunur. Çoklu fonksiyonlara sahip içeriği sayesinde gözaltı ışık

dolgusu bölgedeki cilt kalitesinin, nem ve elastikiyetin artırılmasında oldukça etkili sonuçlar elde

edilmesini sağlar. Göz altı ışık dolgusu uygulandıktan sonra gözaltlarındaki çukurluk dolduğu için ışık

daha düzgün yansıyarak renk farklılığı yaratan gölge oluşumu engellenebilir. Böylelikle kişi hem daha

genç hem de daha enerjik bakışlara sahip olabilir.