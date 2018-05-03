Yorgun İfadenizle vedalaşın!

Bir çoğumuzun hayalidir yaşlanmadan yaş almak… Yorgun, hüzünlü bir dış görünüm yerine enerjik ve sağlıklı görünmek özgüvenimizi önemli ölçüde artırır.
Çene altı bölgesi (gıdı) sarkmaya en meyilli bölgelerden biridir. Boyun deformiteleri; deride bollaşma, sarkma, boyun kası (platisma) liflerinde bant oluşumu, ayrışma gibi sorunlar olarak ortaya çıkar. Yüzü boyundan ayıran hat, belirginliğini kaybetmiş olabilir. Çenenin geride ve küçük olması sorunu daha belirgin hale getirir. Kilo fazlalığından kaynaklanan gıdı bölgesinde yağ birikimi de açı kaybına neden olur. Hastalar genellikle sarkık ve keskinliğini kaybetmiş çene altı şikayetiyle başvurur. Bu deformiteler boyun germe ameliyatı ile giderilebildiği gibi yüz germe ve gençleştirme ameliyatları sırasında da düzeltilebilir.
Genç ve Dinamik Adımlar
Deri ve kas sorunu olmayıp sadece yağlanma nedeniyle oluşan deformitelerde genellikle laser lipoliz, lazer liposuction ve lazer ile sıkılaştırma işlemi yeterli olur. İşlem sonrası yatış gerekmez. 3-4 günlük bir bant uygulaması; bölgedeki şişliğin azalmasına yardımcı olur. Gözle görülür sonuç için 6-8 hafta beklenir.
İleri yaşlarda boyunda kas ve yağ dokusunda estetik görünümü bozan sorunların yanı sıra belirgin bir deri fazlalığı da oluşur. Bu durumda yapılacak klasik boyun germe işleminde; kulak önü ve arkasına dolaşan bir kesi uygulanarak gerdirme işlemi yapıldıktan sonra, boyun sarkmasına neden olan derin yapılar yani boyun kası (platisma) gerilir, fazla deri kesilip atılır. İyileşme sürecinde ameliyat sonrası gerginlik ve ödem oluşması normaldir. Genellikle 1-2 hafta içinde günlük hayata dönüş mümkündür.
Yüz germe ameliyatı ile birlikte boyun bölgesine de müdahale edilecekse; kulak arkasından saçlı deriye doğru uzanan ameliyat kesisi yapıldıktan sonra boyun cildi ve kasları ayrılarak yukarıya doğru gerilir, iç dikişlerle sabitlenir. Fazlalık olan deri kesilerek çıkarılır, tekrar yerine dikilir. Böylece boyundaki kırışıklıklar ve sarkıklık düzelir. Çene açısı belirginleşir, daha gergin, daha genç bir boyun görünümü sağlanır.
Olası Komplikasyonlar
Bu ameliyatlarda kesi, kulak arkasında kaldığı için, dışarıdan bakıldığında görünmez. Çene altında yağlanma da mevcut ise ameliyat esnasında liposuction uygulanabilir. Boyun/yüz germe ameliyatları uygun donanıma sahip bir hastanede genel anestezi altında yapılır. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası kan birikimini önlemek amacıyla takılan ‘dren’in 1 gün kalması gerekir. Herhangi bir problem çıkmadığı sürece hastanede kalış süresi de 1 gündür. Çene altı bandajları 5-7 gün hafta kalır.
Operasyon bölgesinde ağrı, morarma, ödem (şişlik), ve deri yüzeyinde uyuşukluk oluşabilir. Bu durum hastanın hassasiyetine göre 7 ila 15 gün içinde azalır. Sonra ki günler kalan hafif şişliğin kaybolması ve cildin oturması yaklaşık 4-6 ay sürer. Ağrı kesici ilaçlar ile kontrol altına alınabilecek düzeyde hafif ağrılar olması normaldir.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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