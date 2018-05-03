Yorgun İfadenizle vedalaşın!

Bir çoğumuzun hayalidir yaşlanmadan yaş almak… Yorgun, hüzünlü bir dış görünüm yerine enerjik ve sağlıklı görünmek özgüvenimizi önemli ölçüde artırır.

Çene altı bölgesi (gıdı) sarkmaya en meyilli bölgelerden biridir. Boyun deformiteleri; deride bollaşma, sarkma, boyun kası (platisma) liflerinde bant oluşumu, ayrışma gibi sorunlar olarak ortaya çıkar. Yüzü boyundan ayıran hat, belirginliğini kaybetmiş olabilir. Çenenin geride ve küçük olması sorunu daha belirgin hale getirir. Kilo fazlalığından kaynaklanan gıdı bölgesinde yağ birikimi de açı kaybına neden olur. Hastalar genellikle sarkık ve keskinliğini kaybetmiş çene altı şikayetiyle başvurur. Bu deformiteler boyun germe ameliyatı ile giderilebildiği gibi yüz germe ve gençleştirme ameliyatları sırasında da düzeltilebilir.

Genç ve Dinamik Adımlar

Deri ve kas sorunu olmayıp sadece yağlanma nedeniyle oluşan deformitelerde genellikle laser lipoliz, lazer liposuction ve lazer ile sıkılaştırma işlemi yeterli olur. İşlem sonrası yatış gerekmez. 3-4 günlük bir bant uygulaması; bölgedeki şişliğin azalmasına yardımcı olur. Gözle görülür sonuç için 6-8 hafta beklenir.