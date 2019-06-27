Yorgun yüz görüntüsüne dikkat! Kadınlar en çok kuruluk, morluk ve koyuluktan şikayet ediyor

Dr. Sevgi Ekiyor, “kadınlar ve erkekler için gözaltı şikayetleri, kuruluk, morluk, koyuluk gibi kişileri en rahatsız edici şikayetlerdendir. Bu problemler için mezoterapi seansları, eğer çöküklük de varsa ışık dolgusu kombini gibi uygulamalarla cilt yeniliği yaparak orayı besleyip onarmaktayız. Electri de aynı şekilde içerdiği bileşenlerle tek uygulama ile cilt yenilenmesi için geliştirilmiş bir üründür. Hyaluronik Asit ve Süksinik asitin homojen bileşimi ile oluşturulmuş olan patentli bir ürün olup en sık tedavide kullanma şeklimiz gözaltı morluğu ,kırışıklığı ve torba tedavisidir. İçeriğindeki Hyaluronik asit 2,5 mln dalton molekül ağırlığında olup endojen HA molekül ağırlığı ile aynıdır, ayrıca kullanılan HA 7.4 PH değerindendir ( kan ile aynı PH değeri) dolayısı ile uzun sürede tamamı derimiz tarafından emilmektedir” dedi.

Ürün içerisindeki diğer aktif maddenin ise süksinik asit olduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Süksinik asit ise çok güçlü bir antioksidan olup serbest radikalleri bloke ederek oksidatif stresi ortadan kaldırmakta, hücre mitokondrisine kreep siklusunu tamamlayarak enerji üretimine destek olup hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesine destek olur. En önemli etkisi ise Melazma oluşumunu engelleyerek hiperpigmentasyonu ( koyu renk) engellemekte ve var olan istenmeyen koyu lekeleri açmakta. Bu özelliğinden ötürü göz altı morluklarında , göz çevresi koyuluklarında kullanılmaktadır” diye konuştu.