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Yorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokey kardeşler yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

BURSA'da sahibinin hurda taşımak için kullandığı at, aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.

Yorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokey kardeşler yetişti

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da sahibinin hurda taşımak için kullandığı at, aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Yola devrilen ata defalarca vuran sahibine tepki gösteren çevredekiler, atı sahibinin elinden alarak kurtardı. Jokey olan 2 kardeşin taktığı serumun da etkisiyle bir süre sonra kendisine gelen at, ayağa kalktı.
Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtinde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kamil B.'nin (59) yük taşımak için kullandığı at, sıcak ve yorgunluğa dayanamayarak bayıldı. Duruma sinirlenen sahibi, yere düşen ata vurmaya başladı. Kamil B.'nin ve acı içinde bağıran atın sesini duyanlar şiddet gören atın yardımına koştu. Yaralı atı sahibinin uzaklaştırmaya çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, atı vermemek için direnen sahibini sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada çevredekiler ata yem ve su verdi. Jokeylik yapan Nevzat Avcı ve kardeşi Yakup Can Avcı'nın taktığı serumun da etkisiyle bir süre sonra kendisine gelen at ayağa kalkabildi.
Atı kendi imkanlarıyla tedavi ettiklerini belirten Nevzat Avcı, "Arkadaşlarımızla at arabasının geçtiğini gördük, bir süre sonra at devrildi. Sahibi de kalkması için ata vurmaya çalıştı. Biz aşağıya indik, durumu polise ve yetkililere bildirdik. Polis geldi ancak atın tedavisi için kimse gelmedi. Biz de jokey olduğumuz için kendi at hastanemizi aradık. Onlar geldi yardımcı oldu serum taktık. Bundan sonrasında da fakültede veterinere götürmeyi düşünüyoruz" dedi.
Atın sahibi Kamil B. ifadesi alınmak üzere Görükle Polis Merkez Amirliğine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokey kardeşler yetiştiYorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokey kardeşler yetiştiYorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokey kardeşler yetiştiYorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokey kardeşler yetişti

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