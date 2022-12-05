Yorumlardaki gariplik dikkatlerden kaçmadı; yemek sipariş edenler isyan etti! Uygulamaya o işlev gelince restoranın foyası ortaya çıktı

Yemek sipariş uygulamasına gelen yeni işlevle birlikte restoranların oylarını yüksek göstermek için oynadığı oyun ortaya çıktı. Kullanıcıların güvenini kazanıp daha çok sipariş almak firmaların bu tür uygulamalarda en büyük hedeflerinden biri. Yemek sipariş uygulamalarından biri, yorumlarda verilen siparişin içeriğini göstermeye başlayınca işin içyüzü anlaşıldı. Kullanıcılar firmanın kendine çok sayıda su sipariş edip lahmacun almış gibi olumlu yorumlar yaptığını gördü. Bunun üzerine isyan edip şikayette bulundular.

UYGULAMA SİPARİŞLERİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Durum, en çok tercih edilen yemek sipariş uygulamalarından birinin konseptte yarattığı küçük bir değişiklikle ortaya çıktı. Uygulamada restorana gelen yorumlarda kullanıcının ne siparişi verdiği gösterilmeye başladı.

YORUM: LAHMACUN, SİPARİŞ: SU

Ancak bazı yorumlarda sıra dışı bir şey vardı; siparişte restoranın en ucuz ürünü olan su gözükmesine yorumlar lahmacunlara yönelik beğeniler hakkındaydı. Bu durum kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Durumun açığa çıkması üzerine kullanıcılar konuyu sosyal medyanın gündemine de taşıdı. Olaya isyan eden vatandaşlar yakınarak Ticaret Bakanlığına konuyla ilgili şikayet yağdırdı.



