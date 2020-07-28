Youtube'da içerik üreten tanınmış Youtuberlardan Ruhi Çenet, dün yayımladığı bir videoyu, yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyleyerek kaldırmasının ardından, bazı takipçileri olumsuz yorum yapmaya devam etmişti.

Ruhi Çenet'in yayından kaldırdığı videosu başına iş açtı

Daha sonra Ruhi Çenet, sosyal medyan hesabından açıklama yaparak, "Dün yayınlamış olduğumuz videonun bazı yanlış anlaşılmalara sebep olması endişesiyle kaldırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Çenet, "Bir sonraki videoda görüşmek üzere..." demişti. Gece yarısı evinde gözaltına alındığı iddia edilen Ruhi Çenet'in takipçileri, Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı sorularını sormaya başladı.

Ruhi Çenet'in kaldırılan videosu neydi?

Dün yayınladığı videoda, Adana'da olayları ile en çok bilinen bir mahalle olan Hürriyet Mahallesi'nde farklı anlar kaydettiği videosundan dolayı, YouTube içerik üreticisi suçu ve suçluyu övmekten gözaltına alındı. Ruhi Çenet videosunda ne çekmişti sorularının cevabını arayan takipçileri araştırmalar yapmaya başladı.



