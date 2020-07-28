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Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 07:05 | Son Güncelleme

Youtube'da içerik üreten Ruhi Çenet'in Adana'da çektiği video dün yayından kaldırılmıştı. Ruhi Çenet'in videoda suçu ve suçluyu övmek iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Ruhi Çenet'in kaldırdığı videosunun içeriği neydi? İşte son dakika Ruhi Çenet haberi..

Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı?

Youtube'da içerik üreten tanınmış Youtuberlardan Ruhi Çenet, dün yayımladığı bir videoyu, yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyleyerek kaldırmasının ardından, bazı takipçileri olumsuz yorum yapmaya devam etmişti.

Ruhi Çenet'in yayından kaldırdığı videosu başına iş açtı

Daha sonra Ruhi Çenet, sosyal medyan hesabından açıklama yaparak, "Dün yayınlamış olduğumuz videonun bazı yanlış anlaşılmalara sebep olması endişesiyle kaldırdım." ifadelerini kullanmıştı.
Çenet, "Bir sonraki videoda görüşmek üzere..." demişti. Gece yarısı evinde gözaltına alındığı iddia edilen Ruhi Çenet'in takipçileri, Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı sorularını sormaya başladı.

Ruhi Çenet'in kaldırılan videosu neydi?

Dün yayınladığı videoda, Adana'da olayları ile en çok bilinen bir mahalle olan Hürriyet Mahallesi'nde farklı anlar kaydettiği videosundan dolayı, YouTube içerik üreticisi suçu ve suçluyu övmekten gözaltına alındı. Ruhi Çenet videosunda ne çekmişti sorularının cevabını arayan takipçileri araştırmalar yapmaya başladı.


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