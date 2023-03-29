Yozgat'ta yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 30 Mart Perşembe günü Yozgat'ta kar tatili var mı? Valilik açıkladı!

Yozgat'ta devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime ara verildi. Peki, Yozgat'ta okullar kaç gün tatil?

YOZGAT'TA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Yozgat'ta devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde 30.03.2023 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.



