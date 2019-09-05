HABER

Yozgat’ta av köpekleri ile kilosu 3 bin 500 Euro olan trüf mantarı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda Lagotta Romagnolo, Amarican Cocker, Cocker Bereton cinsi köpekler ile trüf mantarı araması yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda Lagotta Romagnolo, Amarican Cocker, Cocker Bereton cinsi köpekler ile trüf mantarı araması yapıldı. Yapılan aramada kilosu 3 bin 500 Euro olan trüf mantarı bulundu.

Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında dünyada “siyah elmas” olarak adlandırılan ve kilosu 3 bin 500 Euro’yu bulan trüf mantarı arama çalışmaları Yozgat il sınırları içerisinde ilk kez Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirildi. Trüf arama konusunda eğitimli 4 adet cins köpekle birlikte Saraykent ve Oluközü meşelik alanlarında yapılan aramalar 2 gün boyunca sürdürüldü. Aramalar neticesinde birçok noktada trüf mantarı bulundu.

Trüf mantarı arama çalışmasına Odun Dışı Orman Ürünleri Şube Müdürü Yaşar Kemal Yılmaz, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Şen, orman işletme şefleri ve köpeklerin sahipleri katıldı. Yozgat genelinde bu çalışmalar yaygınlaştırılarak, trüf mantarı sahaları kurulması, ülke ekonomisine katkı sağlanması, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulması amaçlanıyor.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
III. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi BaşladıIII. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi Başladı
Şeker pancarı üreticisi mutlu (2)Şeker pancarı üreticisi mutlu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.