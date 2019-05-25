HABER

Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

Yozgat'ta, özel halk otobüsünün çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Bülent E. yönetimindeki 66 H 0058 plakalı özel halk otobüsü, Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Erol'a çarptı.

Ağır yaralanan Erol, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

7'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Erol, ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sürücü Bülent E. ise gözaltına alındı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1)Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Numan Kurtulmuş: “Bursa’ya hizmet sadaka-i cariyedir”Numan Kurtulmuş: “Bursa’ya hizmet sadaka-i cariyedir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.