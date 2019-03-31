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Yozgat’ta oy verme işlemi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı.

Yozgat’ta oy verme işlemi devam ediyor

Yozgat’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte sandıkların önünde yoğunluk oluştu.
Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak il, ilçe, belde belediye başkanları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin başlamasıyla beraber vatandaşlar, oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
Oy kullanmaya ambulansla geldi
Diğer yandan sağlık sorunu bulunan 88 yaşındaki Nazmi Aysan ise ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokuluna getirildi. Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan’ın yardımıyla sandık başına gelen Aysan oyunu kullanarak hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Yozgat’ta bin 345 sandıkta 302 bin 710 seçmen oy kullanacak.

Yozgat’ta oy verme işlemi devam ediyor

Yozgat’ta oy verme işlemi devam ediyor

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