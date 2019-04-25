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Yozgat’ta trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

Sorgun ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Sorgun Galericiler Sitesi karşısında kontrolden çıkarak karşı yoldaki Hilmi Pusmaz idaresindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kerime Aktaş ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile servis minibüsündeki Bekir Yiğit (35), Muhammet Durmaz (31), Oğuzhan Polat (30), İhsan Güneşdoğmuş (40), Cesur Bilir (39), Fatih Hafızoğlu (34) ve Veysel Kar (46) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cihan Aktaş, Kerime Aktaş ve Bekir Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Sorgun-Yozgat kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
3 ölü Sorgun trafik kazası

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