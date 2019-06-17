Yozgat'ta yıldırım isabet eden çocuk yaralandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yıldırım isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yoğunhisar köyünde mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte tarlada çapa yapan 16 yaşındaki Merve Kaya'ya, sağanak nedeniyle çadıra girmek istediği sırada yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan Kaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ciddi olduğu öğrenilen çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

