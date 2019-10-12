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"YPG, Türkiye'ye karşı sivilleri kullanmaya çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Süryani gazeteci Augin Kurt Haninke: - "Süryanilere acı deneyimler yaşatan YPG, Türk askerine karşı sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalışıyor" - "YPG, savaşı sivillerin bulunduğu alanlara getirmeye çalışırken halkı sınırda kalkan olmaya çağırıyor"

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan Süryani gazeteci Augin Kurt Haninke, terör örgütü YPG/PKK'nın Süryanilere acı deneyimler yaşattığını belirterek, Türk askerine karşı sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalıştığını belirtti.

Haninke, İsveç Asuri Federasyonu yayın organı Hujada'ta "Kuzey Suriye'de öngörülen güvenlik bölgesi" başlıklı makale kaleme aldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Süryanilere acı deneyimler yaşattığını, Türk askerine karşı sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalıştığını vurgulayan Haninke, terör örgütünün kendisini ABD’nin bir müttefiki olarak gördüğünü, Batı medyasının desteği ile bölgede büyük hayaller kurduğunu kaydetti.

Haninke, ''Biz Süryaniler olarak son yıllarda Gozarto'daki PKK rejimi konusunda acı bir deneyim yaşadık. Süryani liderlerine yönelik suikastlar, homojen Süryani bölgelerinin etnik temizliği, Süryani gençliğinin işe alınmaması, Süryani mülklerine el konulması, Süryani iş yerlerinin bombalanması ve Süryani okullarını tahrip etme girişimleri yaygınlaştı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu suistimallerin Asur/Süryani TV ve Hujada Dergisi'nde sık sık dile getirildiği bilgisini paylaşan Haninke, ''Süryani medyası bu suistimalleri sürekli olarak vurguladı ancak Batı'daki genel görüntü hala YPG rejiminin Suriye için örnek bir model olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.

- ''Siviller kalkan edilmek isteniyor''

Süryanilere acı deneyimler yaşatan YPG/PKK'nın Türk askerine karşı sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalıştığını vurgulayan Haninke, YPG/PKK'nın dünyanın dikkatini çekmek için tüm araçları kullandığının altını çizdi.

Haninke, ''YPG, savaşı sivillerin bulunduğu alanlara getirmeye çalışırken halkı sınırda kalkan olmaya çağırıyor." dedi.

Haninke, Assy TV muhabiri Ahiqar'ın "halkın bu çağrıya uymadığını ve YPG/PKK boyunduruğundan kurtulmayı beklediği" yönündeki bilgiyi kendisiyle paylaştığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Augin Kurt Haninke isveç PKK PYD

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