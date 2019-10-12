"YPG, Türkiye'ye karşı sivilleri kullanmaya çalışıyor"

Haninke, ''Biz Süryaniler olarak son yıllarda Gozarto'daki PKK rejimi konusunda acı bir deneyim yaşadık. Süryani liderlerine yönelik suikastlar, homojen Süryani bölgelerinin etnik temizliği, Süryani gençliğinin işe alınmaması, Süryani mülklerine el konulması, Süryani iş yerlerinin bombalanması ve Süryani okullarını tahrip etme girişimleri yaygınlaştı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Süryanilere acı deneyimler yaşattığını, Türk askerine karşı sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalıştığını vurgulayan Haninke, terör örgütünün kendisini ABD’nin bir müttefiki olarak gördüğünü, Batı medyasının desteği ile bölgede büyük hayaller kurduğunu kaydetti.

Bu suistimallerin Asur/Süryani TV ve Hujada Dergisi'nde sık sık dile getirildiği bilgisini paylaşan Haninke, ''Süryani medyası bu suistimalleri sürekli olarak vurguladı ancak Batı'daki genel görüntü hala YPG rejiminin Suriye için örnek bir model olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.

- ''Siviller kalkan edilmek isteniyor''

Süryanilere acı deneyimler yaşatan YPG/PKK'nın Türk askerine karşı sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalıştığını vurgulayan Haninke, YPG/PKK'nın dünyanın dikkatini çekmek için tüm araçları kullandığının altını çizdi.

Haninke, ''YPG, savaşı sivillerin bulunduğu alanlara getirmeye çalışırken halkı sınırda kalkan olmaya çağırıyor." dedi.

Haninke, Assy TV muhabiri Ahiqar'ın "halkın bu çağrıya uymadığını ve YPG/PKK boyunduruğundan kurtulmayı beklediği" yönündeki bilgiyi kendisiyle paylaştığını ifade etti.

