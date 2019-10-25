YPG'li terörist Mazlum Kobani'ye 'mavi tık' onayına tepki

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA)- TERÖR örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Suriye uyruklu 52 yaşındaki Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, 3 yıldır 196 ülkede kırmızı bültenle aranıyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında önce ABD’nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna takdim ettiği terörist, son olarak Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda boy gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün TRT Haber’de yaptığı açıklamada "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Bunun için ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından Twitter’ın, teröristin hesabını 'mavi tik' ile onaylaması dikkat çekti. Terörist Abdi’nin twitter hesabının mavi tık alması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

'CENEVRE’DE EYLEM HAZIRLIĞINDA YAKALAYIN'

DHA’nın güvenlik bürokrasisi kaynaklarından aldığı bilgilere göre, terörist Ferhat Abdi Şahin hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Mayıs 2015 tarihli yakalama kararıyla İnterpol tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Teröristin daha önce Cenevre’de bir eylem planı hazırlığında olduğu istihbaratı alınması üzerine İsviçre’den yakalanarak iadesinin istendiği, ancak 'ülkede olmadığı' bildirilerek hiçbir işlem yapılmadığı öğrenildi. 1967 Suriye Afrin doğumlu olan terörist, örgüte 1990 yılında katıldı. İlk yıl terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki karargahında idari işlerden sorumlu olarak çalıştı. Terör örgütü PKK’nın 1991-1996 yıllarında Hakkari kırsalında sözde Cilo eyalet sorumluluğunu yaptığı için ‘Şahin Cilo’ kod adını kullandı. Terörist YPG’ye geçtikten sonra ise ‘Mazlum Kobani’ kod adını kullanmaya başladı. Terörist Şahin, Ekim 2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan aranan teröristler listesi kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

63 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRILARIN FAİLİ

Teröristin sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik 63 askerin şehit edildiği hain saldırıların 1 numaralı faili olarak hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1997-2003 yılları arasında PKK’nın sözde Avrupa üst düzey yöneticiliğinde de bulunan teröristin, Abdullah Öcalan’ın İtalya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi için yoğun çaba gösterdiği biliniyor. 2003 ile 2004 yılları arasında Irak Mahmur Kampı'nda faaliyet gösteren terörist Şahin, 2008’de Şemdinli Aktütün Karakolu’na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında bulunduğu değerlendiriliyor. 2009-2012 arasında terör örgütünün bir kolu olan HPG özel kuvvetler sorumlusu olan terörist Mazlum Kobani, çok sayıda intihar bombacısı teröristi eğitip Türkiye’ye gönderdiği değerlendiriliyor. Teröristin Kandil'de bulunduğu dönemde PKK Başkanlık Konsey üyeleri Murat Karayılan ile Duran Kalkan'ın yardımcılığını yaptığı da belirtildi.

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