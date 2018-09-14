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YPG/PKK şüphelisi kardeşler tarlada yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli 2 kardeşi polis ekipleri, Amasya'da tarım işçiliği yaparken yakaladı - Adana'ya getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddiasıyla Amasya'da tarım işçiliği yaparken yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından silahlı eğitim verildiği ve Kobani (Ayn el-Arap), Elbab ve Cerablus'ta Türk askerine karşı çatışmaya girdiği iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed O. ile kardeşi Mahmud O'nun Ceyhan ilçesine geldiğini belirledi.

Bota Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelilerin kısa bir süre önce ilçeden ayrılarak Amasya'ya gittiğini ve burada tarım işçisi olarak çalıştığını tespit etti.

Polis, şüphelileri Amasya'da çalıştıkları tarlada gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere getirildikleri Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed O. tutuklandı, kardeşi Mahmud O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammed O'nun Suriye'de bir çatışmada yaralandığı ve kardeşiyle geldiği Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ tarafından vurulduğunu söyleyerek tedavi olduğu öğrenildi.

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adana Amasya Ceyhan tarım işçisi Terör örgütü YPG/PKK yakalandı

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