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Yrd. Doç. Dr. Hamdi Ekici: "Üniversite sanayi işbirliği ile örnek bir model hayata geçiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

Amerikan Metropolitan Üniversitesi (AMU) Dekanı Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Ekici: "Üniversite sanayi işbirliği ile örnek bir model hayata geçiriyoruz"

Amerikan Metropolitan Üniversitesi (AMU) Dekanı Yrd. Doç. Dr. Hamdi Ekici, yoğun çaba harcadıkları üniversite sanayi işbirliği ile örnek bir model hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye’de ilk kez sanayicilerin Amerikan Metropolitan Üniversitesi işbirliğinde teorik eğitimini almış uygulama konusunda da kendini yetiştirmek isteyen öğrencilere uygulamalı eğitim desteği sağlayacaklarını dile getiren AMU Dekanı Yrd. Doç. Dr. Hamdi Ekici, "Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, sanayicilerimizin akademisyenlerimizle ortaklaşa yürütecekleri bir proje destek türü geliştirdik" diye konuştu.

Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı günümüzde ülkelerin kendi refah seviyelerini yükseltmek istemekte ve bu çerçevede eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında ilk sıralara tırmanma mücadelesi vermekte olduğunu belirten Dekan Ekici, "Bu mücadelenin ana öğesini ve kalkınmanın temelini hiç şüphesiz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek seviyede eğitilmiş toplumlar oluşturmaktadır. Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmek için de üniversitelere ve sanayiye önemli görevler düşmektedir" şeklinde konuştu.

Üniversitelerin temel görevinin bir yandan eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmak olduğunu vurgulayan Dekan Ekici, yapılan araştırmaların temel amacını ise bilgi üretilmesi ve mevcut bilgilere yenilerinin katılması olarak belirtti.
Ekici, üniversitelerin yaptıkları araştırmaların çoğunluğunu temel araştırmalar, bir kısmını ise uygulamalı araştırmalar oluşturduğunun altını çizerek, "Yürütülen uygulamalı araştırmalar ile sanayinin problemlerine pratik çözümler getirilmektedir. Diğer bir ifadeyle üniversiteler bir yandan yaptıkları eğitim-öğretim faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duydukları araştırma-geliştirme (AR-GE) personelini yetiştirmekte, diğer yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadırlar. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öncelikle: İstanbul’un bir çok sanayi bölgesi ve sanayi sitesiyle işbirliği başlattık. makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, mimarlık ve iç mimarlık bölümü öğrencilerinin üniversite sanayi işbirliği kapsamında işbirliği içinde bulundukları kurumlardan uygulamalı eğitim alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Üniversite sanayi işbirliğinin öğrenciler açısından önemi nedir?
Üniversite sanayi işbirliğinin öğrenciler açısından önemine de değinen Dekan Ekici, Bu işbirliğinin öğrencilere sunacağı imkanları da belirtti.

"Teorik bilgilerinizi pratiğe aktarabileceksiniz"
Dekan Ekici, üniversite eğitiminin belkide en eksik yönünün verilen pek çok teorik bilginin pratiğe aktarılamaması olduğunu kaydederek, "Tıpkı kullanılmayan uzuvların zayıflaması gibi kullanılmayan bilgiler de yıpranmakta, kaybedilmektedir. Bu sebeple, gerçek vakalarda, bilgilerinizi kullanarak üreteceğiniz çözümlerle okulda öğretilen pek çok şeyi geliştirerek saklamak yoluna gidebileceksiniz. Zaman içerisinde derslerde verilmeye çalışılan pek çok bilgi parçasının yerli yerine oturtmayı başaracaksınız" dedi.

"Gece gündüz demeden çalışmaya ve gereken desteği vermeye hazırız"
Üniversite sanayi işbirliğinin önemine ve bunun sonucunda elde edilecek kazanımlara dikkat çeken Dekan Ekici, "Ülkesiyle devletiyle sorunu olmayan herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Bugüne kadar akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz bir ölçekte bireysel çalışmalarıyla projeler geliştirdi, ancak şimdi üniversite olarak hem akademisyenimizin hem öğrencilerimizin hem de sanayicimizin yanındayız. Yeter ki ülkemizin gelişmesine, ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürünler geliştirilsin. Biz gece gündüz demeden çalışmaya ve gereken desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

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