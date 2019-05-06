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YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:27 | Son Güncelleme

  YSK BAŞKANI GÜVEN: YARGI SÜRECİ SONA ERDİ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bina çıkışında açıklamada bulundu.

YSK BAŞKANI GÜVEN: YARGI SÜRECİ SONA ERDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bina çıkışında açıklamada bulundu. Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak, "Yargı süreci sona erdi. YSK 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi. Bu kararları da size yazılı olarak ilettik. Söyleyeceklerim bu kadar." diye konuştu. Güven yaptığı bu kısa açıklamalanın ardından soru almadan aracına binerek YSK'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Başkan Güven'in açıklaması

Haber-Kamera: ANKARA/DHA

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