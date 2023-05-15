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YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

15.05.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK sandık görevlisi ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için dün 81 ilde sandık başına giderek oy kullandı. Türkiye genelinde toplam 191 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların başında yer alan görevliler ise bu yıl ücretlerin ne kadar olduğunu ve paraların ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladılar. Peki, Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? İşte tüm detaylar...

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Seçim sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına ve ne kadar olacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçiminde vatandaşların yanı sıra birçok kamu çalışanı da görev aldı. Şimdi ise Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrınılar..

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında sandık görevlisi ücreti ödenmesi bekleniyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı.

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SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

  • Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

  • Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

  • Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

  • Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

  • Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

  • Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

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MÜŞAHİTLER ÜCRET ALIR MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” deniyor.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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