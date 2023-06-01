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YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

01.06.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu seçimlerinde sandık başında görev alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Sandık görevlisi ücretleri konusunda ayrıntılar detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sandık görevlisi ücretleri, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihi hakkında merak edilenler...

SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı.

2019 yılında sandık görevlisi ücretleri bulunuyor. 2019 yılında sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi;
Başkan ve üyeler için 261,00 TL,
Siyasi Parti Temsilcileri için de 130,00 TL.
Hesaplamanın 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle sandık görevlisi ücretinin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2.turu 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Fakat sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki günlerde yatırılması ön görülüyor.

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