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YSK'nın 'gerekçeli kararı' bugün açıklanmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun(YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararının bugün yayımlanmayacağı öğrenildi.   YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 'gerekçeli karar' mesaisi devam ediyor.

ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun(YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararının bugün yayımlanmayacağı öğrenildi.
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 'gerekçeli karar' mesaisi devam ediyor. 6 Mayıs'ta verilen seçimin iptali ve yenilenmesi kararının gerekçesi, henüz yayımlanmadı. YSK'da bugün herhangi bir toplantı gerçekleşmezken, gerekçeli kararın önümüzdeki günlerde yayımlanacağı öğrenildi.
YSK'nın İstanbul seçimine ilişkin 6 Mayıs'ta yayımladığı ara kararında, bazı sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu ve bu durumun seçimin sonucuna etki ettiği bildirilmişti.

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