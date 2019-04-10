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YSK'nin KHK'li belediye başkan adaylarıyla ilgili kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:24 | Son Güncelleme

YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını oy birliğiyle aldı - Bu adaylar yerine ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesi kararının ise oy çokluğuyla alındığı öğrenildi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararının gerekçesi belli oldu.

YSK'nin bu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

Kararda, Danıştay 8. Dairesinin 2017'de aldığı, "KHK ile ihraç edilenlerin belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine" ilişkin kararı ile benzer gerekçelere yer verildiği belirtildi.

"KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi" kararının oy birliğiyle, kararın "ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesi" bölümünün ise oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Çoğunluk görüşüne katılmayan 4 üyenin bu yerlerde seçimin yenilenmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi.

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