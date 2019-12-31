YTB Başkanı Eren, Başkanlığın faaliyetlerini değerlendirdi:

Diasporanın Türkçe kaynaklara kolay erişebilmesini sağlamak için "Anadolu Okuma Evi" projesi altında 7 ülkede 30 kütüphane açıldığını belirten Eren, edebiyat dünyasına yeni kalemler kazandırabilmek için de 8 ülkeden katılımcılarla “Yazarlık Akademisi” düzenlendiğini belirtti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Kendi ayakları üzerinde duran ancak Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz. YTB olarak nerede bir vatandaşımız varsa orada olacağız. İnşallah 2020, 2019'dan parlak geçecek." dedi.

YTB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Almanya'nın Hamm şehrinde “Avrupa Spor ve Kültür Festivali” düzenlendiğini kaydeden Eren, "Binlerce kişinin yer aldığı ortak festivalde çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler katılımcılarla buluştu." dedi.

Eren, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına, ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlara karşı insan hakları ve hukuk alanında danışmanlık hizmeti ve eğitimler verdiklerini belirtti.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türkçe ve Türk kültürü dersi veren öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Eren, Türkçe ve Türk kültürü eğiticilerine, "Türkçe Saati Proje ve Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek" programlarıyla öğreticilik becerilerini ilerletme imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Başkan Eren ayrıca bulundukları ülkelerin kültür, siyaset ve sosyal hayatında aktif olabilmeleri için hazırlanan “YTB Genç Liderler” programına da 56 gencin katıldığını dile getirdi.

Eren, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen ve Türkçe, tarih, kültür, sanat ve çeşitli mesleki eğitimlerin verildiği “Diaspora Gençlik Akademisi" programına dünyanın dört bir yanından 42 gencin katıldığını kaydetti.

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile 3 bin 200 Türk gencinin Türkiye'nin dört bir yanını gezme fırsatı bulduğunu belirten Eren, Türkiye’nin çalışma hayatını tanıma fırsatı sunan “Türkiye Stajları" programına 144 gencin katıldığını kaydetti.

Eren, Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yurt dışından gelen 472 genci, ana vatanlarıyla bağlarının güçlendirilmesi için Türkiye’de düzenlenen gençlik kampları ile buluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların, Türk polisi, Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli, YTB’nin uluslararası bursiyer öğrencileri tarafından karşılandığını söyleyen Eren, "Türk polisi ve YTB personeli teknik desteklerden tercümanlık faaliyetlerine kadar vatandaşların pek çok ihtiyacının giderilmesinde önemli rol oynadı." dedi.

- Sürgünlerin yıl dönümleri, Nevruz, Kıbrıs festivali, gönül buluşmaları

Eren, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklarla tarihi ve kültürel bağların inşası ve daha da güçlendirilmesinde de çok sayıda projeye imza attığını söyledi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerle binlerce soydaş ve akraba topluluklara mensup kişiye ulaşıldığını kaydeden Eren, "Bu yıl 'Bulgaristan’dan Zorunlu Göçün 30. Yılı Anma Programı' ve 'Kırım Tatar Sürgünü 75. Yıl Anma Programı' icra edildi. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 'Ahıska Sürgünü 75. Yıl Anma Programı' gerçekleştirildi." dedi.

Eren, "Türkiye’nin bu topluluklara bigane kalması düşünülemez. Geçmişin acı tecrübelerini tefekkür etmezsek bunlar tekerrür eder."

Bu yıl ilk kez bir kamu kurumu olarak nevruz kutlamaları çerçevesinde Eskişehir’de Türk dünyasından öğrencilerin ve temsilcilerin bir araya getirildiğini kaydeden Eren, kutlamalarda geleneksel keşkek kazanı karıştırılarak nevruz ateşi yakıldığını ve örste çekiçle demir dövüldüğünü söyledi.