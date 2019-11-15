HABER

YTB'den teröre karşı "iyilik tırı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan şehirlerde gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler, bölge halkının yaralarını sarıyor - Suriyeli çocuklar için düzenlenen oyunlar, yarışmalar ve sürpriz hediyeler çocukların yüzünü güldürüyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan şehirlerde düzenlediği çeşitli etkinliklerle bölge halkının yaralarını sararak yüzünü güldürüyor.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Cerablus, Çobanbey, Bab ve Afrin başta olmak üzere bu bölgelerde yaşayan Suriyeli çocuklar, "YTB Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında yola çıkan iyilik tırı vasıtasıyla düzenlenen tiyatro gösterileri, yarışmalar, Hacivat-Karagöz oyunu ve sürpriz hediyelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Terörün açtığı yaraları bir nebze de olsun kapatmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüren YTB, Suriyeli çocuklar için Cerablus Ahmet Salim İlköğretim Okulu, Çobanbey Şehit Musa Özalkan Kültür Evi, Bab Şeyh El Mücahidin Okulu ve Afrin İttihat İlkokulunda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Başkanlığın, Suriyeli çocuklar için düzenlediği oyunlar, yarışmalar ve sürpriz hediyeler çocukların yüzünü güldürdü.

Etkinlikler kapsamında, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterleri de bölgedeki çocuklarla buluştu.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde... Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde...
Balıkesir sis altındaBalıkesir sis altında
Şili’de protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybettiŞili’de protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırat kalkanı harekatı iyilik tırı oyun Rafadan Tayfa Suriye yarışma YTB

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.