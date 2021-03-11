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  4. Yük treninin çarptığı yaralı genç, kazanın şoku ile elindeki poşeti bırakmadı

Yük treninin çarptığı yaralı genç, kazanın şoku ile elindeki poşeti bırakmadı

11.03.2021 02:57 | Son Güncelleme:
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Yük treninin çarptığı yaralı genç, kazanın şoku ile elindeki poşeti bırakmadı

Kütahya’da rayların üzerinden geçmek isteyen E.İ. (28), yük treninin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralının kazanın şokuyla içerisinde yumurta ve soda şişesi bulunan poşeti elinden bırakmadığı görüldü.

Fabrikada gece mesaisini tamamlayan E.İ., evine dönmek için yaya olarak yola çıktı.

Gaybiefendi Mahallesi'nden geçen tren hattında rayların üzerinden dikkatsizce karşıya geçmek isteyen E.İ.’ye bu sırada geçen yük treni çarptı. E.İ. yaralanırken, kazanın ardından duran makinistin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi.

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ELİNDEKİ POŞETE SIKI SIKIYA SARILDI

Sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaparken yaralı E.İ.'nin kazanın şokuyla içinde yumurta ve soda şişe bulunan poşeti elinden bırakmadığı görüldü. Şans esiri ölümden dönen İ.E., "Yaşamak istedim, çok korktum" dedi.

Sağlık ve polis ekiplerince ambulans alınan E.İ., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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