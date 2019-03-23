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Yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan köpeği, itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 22:11 | Son Güncelleme

  ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sinan KABATEPE /ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, vatandaşlarca kurtarılmaya çalışıldı. Ancan vatandaşlarköpeği bulunduğu yerden indiremeyince, itfaiyeye haber verildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği aşağıya indirerek kurtardı. İtfaiye erleri, aşağıya indirdikleri köpeğe, yanlarında getirdikleri yiyeceği de verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
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