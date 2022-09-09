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Yüksek kan şekerini anında düşürür, kanser riskini azaltır, bağışıklığı çelik gibi yapar... Soğanın faydaları nelerdir?

09.09.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan doğal antibiyotik olarak adlandırılan besinlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Soğan içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır. Bağışıklığı güçlendiren soğanın son yapılan araştırmalara göre kan şekerini yüzde 50’ye kadar düşürdüğü ortaya çıktı.

Yüksek kan şekerini anında düşürür, kanser riskini azaltır, bağışıklığı çelik gibi yapar... Soğanın faydaları nelerdir?

Soğan faydaları saymakla bitmeyen besinlerdendir. Son yapılan araştırmalara göre soğan, kan şekerini yüzde 50 oranında azaltıyor. ABD’de yapılan çalışmayla ilgili konuşan bilim insanları, soğanın antidiyabetik ilaç ile birlikte verildiğinde yüksek kan şekerini ve toplam kolesterol seviyelerini "güçlü bir şekilde düşürebileceğini" vurguladı.

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Tip 2 diyabetli kişilerde pankreaslarından kan şekerini düzenlemek için yeterli insülin üretemedikleri ve bunun sonucunda kan şekerlerinin tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşabileceği anlamına geliyor.

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DİYABETLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANIM POTANSİYELİNE SAHİP

Araştırmanın başındaki bilim insanı Nijerya, Abraka'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden baş araştırma yazarı Anthony Ojieh, “Soğan ucuz ve kolay bulunabilir besin takviyesi olarak kullanılıyor. Diyabetli hastaların tedavisinde kullanım potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

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SOĞAN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Soğan doğal bir antibiyotiktir. Bu nedenle de vücudunuzda bulunan ve sizi hasta etmeye niyetlenen mikropları yok etmek konusunda uzman kabul edilir.

Güçlü bir antioksidan olan soğan kanser tedavileri için tavsiye edilir.

Adet söktürücü özelliği vardır.

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Kuru soğan emziren anneler tarafından tüketildiğinde sütlerinin artmasına yardım eder.

Ödem atma özelliğine sahiptir.

Soğanın içindeki kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Metabolizmayı hızlandırır.

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