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"Yüksek ses çıkaran" egzoz takılı 129 araç trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:50 | Son Güncelleme

"Yüksek ses çıkaran" egzoz takılı 129 araç trafikten men edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki trafik denetimleri kapsamında, "yüksek ses çıkaran" egzoz takılı 129 araca trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde vatandaşların huzur ve sükunetini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar üzerinde çalışma başlatıldı.

Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi'nde yapılan denetimlerde, "abart egzoz" diye tabir edilen aşırı yüksek ses çıkaran egzoz takılı 82 otomobil ile 47 motosiklet trafikten men edildi.

Açıklamada, bu tür araç ve sürücülerle ilgili denetimlerin artarak süreceği belirtildi.

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abarth egzoz denetim Gaziantep

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