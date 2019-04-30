Yüksek teknoloji ürünlerindeki artış sevindirici

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, dış ticarette yüksek teknoloji ürünlerindeki artışın en çok sevinilmesi gereken nokta olduğunu söyledi.

BUSİAD Başkanı Türkay, açıklanan dış ticaret verilerinde ithâlat ciddi olarak gerilemesine rağmen ihracatta düşüş olmamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkay, Mart myında ihracatta yüzde 0.40’lık bir düşüş, ithâlatta ise yüzde 17.8’lik bir gerileme olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Dış ticaret açığının yüzde 63.7 azalması ve ihracatın ithalâtı karşılama oranın yüzde 87.9’a çıkması, Türkiye’nin daha az dövize ihtiyaç duyması demek ki, bu çok sevindirici bir gelişme. Burada kaygımız, düşen ithâlat ile ihracatın da gerilemesiydi, ama görünen o ki lüks ve tüketime yönelik ithâlatta düşme var ve bu da olumlu. Ama en çok sevindiren gelişme teknolojik ürün ihracatımızdaki artış. Geçen yıl martta yüzde 3.5 olan yüksek teknoloji ürünü ihracatı bu yıl yüzde 3.9’a çıkmış ve bu sınıfta ithalâtı da düşüyor. Yani kendi kaynaklarımızla buradaki ihtiyacı karşılamaya başladık. Dövizin yüksek olmasının en iyi yönlerinden biri bizi tekrar üretime yönlendirmesi diyorduk. Bunu burada görüyoruz.”

Türkay, üretim ve ihracatın Türkiye için çok önemli olduğunu da kaydederek, tarım ürünlerinin ve turizm girdilerinin artmasıyla yazın bir toparlanma olmasını umduklarını da söyledi.

