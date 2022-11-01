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Yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konferansı

01.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon konferansı düzenlendi.

Yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konferansı

7 Aralık Üniversitesinde , Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun katkıları ile z Rektörlük Konferans Salonu’nda, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın sunumlarıyla “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konferansa Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, hocaları ve öğrencilerin katılım sağladı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan konferansta Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana katettiği ilerlemelere değinen Rektör Karacoşkun, bundan sonraki süreçlerde nicelikten niteliğe yönelerek akademik anlamda daha iyi bir noktaya taşınma sürecine gelindiğini bu bağlamda kalite süreçlerinin son derece önemli olduğunu aktardı.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, öncelikle “kalite” kavramından bahsetti. Kalite güvencesinin artan önemi, paydaşların kalite algısı, Yükseköğretimde kalite güvencesi, kalite güvencesinin hedefleri, kalite güvencesi sistemleri, YÖKAK ve kalite güvencesinin çerçevesi ile kalite güvencesi ve akreditasyon uygulaması konu başlıklarından hareketle kalite güvencesi ve akreditasyon sürecini anlattı. Kar, YÖKAK tarafından gönderilen anketlerin doldurulmasının son derece önemli olduğunu özellikle vurguladı.

Konferans, Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a hediye takdimi ile sona erdi.

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