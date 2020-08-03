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Yüksekova: Hakkari'de MEB personelini taşıyan minibüs kaza yaptı, 6 kişi hayatını kaybetti

03.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde pikniğe gitmekte olan Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve sivillerin bulunduğu bir minibüs şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yüksekova: Hakkari'de MEB personelini taşıyan minibüs kaza yaptı, 6 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde pikniğe gitmekte olan Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve sivillerin bulunduğu bir minibüs şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerden dördünün bakanlık personeli olduğu, yaralı olarak kurtulan kişinin ise aracın sürücüsü olduğu bildirildi.

Sürücünün tedavisi Yüksekova Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Hakkari Valisi Akbıyık: Milletimizin başı sağ olsun

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yaralıyı ziyaret ettikten sonra, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İdris Akbıyık, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Akbıyık, "Bugün sabah 09.45 civarında üzücü bir haberle sarsıldık. Yüksekova ilçesindeki Cilo Sat göllerine pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli öğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kaza sonrası Twitter'dan bir mesaj yayımladı.

https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1290217533803438082

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