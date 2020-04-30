HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yüksekova'nın 'kuş cenneti': Nehil Sazlığı

Yüksekova'nın 'kuş cenneti': Nehil Sazlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı, kentin koruma altına alınan noktaları arasında bulunuyor. Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı, şimdilerde görenleri büyülüyor.

Her yıl onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Nehir Sazlığı’nda büyük ve küçük ak balıkçılar görüntülendi. Büyük ak balıkçıl kuşlar ovada yeşilliğin içinde gezerken, küçük ak balıkçıl kuşlar ise Nehil Sazlığı’nda dinlenirken görüntülendi. Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Erhan Konur, Nehir Sazlığı’nın geçmiş yıllarda herhangi bir tanıtım faaliyeti yapılmamasına rağmen bölge halkı ve yerel medya tarafından ‘kuş cenneti’ olarak nitelendirildiğini belirterek, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz tarafından son yıllarda sıkı yapılan denetim, kontrol ve koruma çalışmaları sonuç vermiş ve Nehil Sazlığı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine göç yolundaki kuşların uğrak yeri olmaya başlamıştır. Nehil Sazlığı’nda yapılan kuş gözlemlerinden çok sayıda kuş türüne rastlanmıştır. Bunun en büyük örneği olarak bilinçli vatandaşlar tarafından tedavi için kurumumuza teslim edilen yaralı kuş türlerinden anlayabiliyoruz. Nehil Sazlığı yapılan tanımımlar ile birlikte şimdi doğa tabiat, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçık gibi aktivitelerin yapıldığı bir alan haline geldi. Bununla beraber sığır balıkçıl kuşlar dediğimiz ak balıkçılarda burada dinleniyor” dedi. (İHA)

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu

Nehil Sazlığı’nda göçmen kuş yoğunlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs: Vahşi hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor

Vahşi hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor

Kağıthane'de intihar girişimi

Kağıthane'de intihar girişimi

Bodrum'da su borusu patladı! Cadde savaş alanına döndü

Gören bomba patladı sandı! Bodrum savaş alanına döndü

Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' paniği: 'Bildiğim tüm duaları okudum, koşarak kaçtım'

Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' paniği! Koşarak kaçtılar

Hastaneden 9 günde taburcu olan hasta: Koku alınca sevinçten çığlık attım

Hastaneden 9 günde taburcu oldu: 'Koku alınca çığlık attım'

İstanbul'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Ölümle burun buruna kaldılar! O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.