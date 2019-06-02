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Yüksekova'da 13,5 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova'da 13,5 kilo eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu arama köpeği 'Pars'ın da kullanıldığı operasyonda, evde arama sonucu 13 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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