Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen burcu Yengeç olan kadınlar hem duygusal hem kırılgan hem de tam anlamıyla dişi olarak tabir edilen kadınlardır. Hafif balık etli bir vücuda ve yuvarlak bir yüze sahiptirler. Ancak oldukça çekici ve kadınsı bir görünüşleri vardır. Bakışları ise öyle gizemli ve ihtiraslıdır ki adete insanın içine işler. Gülüşleri ise her erkeğin başını döndüren cinstendir. Yengeç kadınları ilişkilerinde ipleri ellerine almaktan ziyade gücü ve hükmetmeyi erkeğe bırakırlar. Erkeklerinin gücüne kendilerini teslim ederler, onlara ihtiyaç duyduklarını ise her fırsatta hissettirirler. Ancak tamamen bir teslimiyet değildir bu, oldukça zeki ve hisleri kuvvetli olan Yengeç kadınları yeri geldiğinde sözünü dinletmeyi de bilirler. Ayrıca eşlerine çok sadık olan yükselen Yengeç kadınları, karşılarındaki kişinin de aynı özveride olmasını isterler. Birlikte oldukları kişinin üzerine titrerler, bu yüzden aşırı kıskanç oldukları söylenebilir. Aslında onların aradığı tek şey sevgi, sadakat ve şefkattir. Sessiz sakin ortamlardan hoşlanan Yengeç kadını tam bir ev kuşudur. Evde sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek, misafir ağırlamak ve onlara yemekler yapmak çok hoşlarına gider. Aynı zamanda cömert ve eli açık kişilerdir. Ancak bu savurgan oldukları anlamına gelmez. Son derece tutumludurlar. Yengeç kadınları kendilerinden bahsetmekten hoşlanmazlar. Bunun sebebi ise eleştirmekten ve kendilerine eksik yanlarının söylenmesinden hoşlanmamalarıdır. Ancak başkaları hakkında fikir yürütmekten geri durmazlar. Yükselen burcu Yengeç olan kadınlar hayvanları çok sever ve korurlar, birçoğu evlerinde hayvan besler.

Yengeç kadınları maddi anlamda da güçlü olmak isterler. Bu yüzden de sıkı çalışırlar. Ancak ayın da etkisiyle zaman zaman değişik bir ruh haline bürünebilirler. Çok neşeli ve enerjik oldukları bir günün sonunda depresif bir ruh haline bürünerek sessizleşebilirler. Yahut büyük bir hevesle aldıkları bir kıyafeti ertesi gün beğenmeyip değiştirmek isteyebilirler.

Yükselen Yengeç Erkeği

Yükselen burcu Yengeç olan erkeklerin fiziksel çekim güçleri bir hayli yüksektir. Ortalama bir boya sahip olsalar da vücut yapıları etkileyicidir. Yuvarlak bir yüze ve kumral bir tene sahip olan Yengeç erkeklerinin çene hatları belirgindir ve anlamlı bakışlara sahip gözleri vardır. İnce ve kıvrımlı dudak yapıları her daim gülümser gibidir. Yengeç erkekleri modacılara taş çıkartacak derecede giyim zevki olan erkeklerdir. Oldukça temiz ve bakımlıdırlar. Yengeç erkekleri de kadınları gibi hassas ve kırılgan bir yapıdadırlar. Yalana hiç tahammülleri yoktur. Bu konuda hassas oldukları için kendilerine söylenen bir yalanı yakaladıklarında o kişiyi ne kadar seviyor olsalar da affetmezler. Oldukça kıvrak bir zekaya sahip olan Yengeç erkeklerinin konuyu analiz etme yetenekleri çok gelişmiştir. Sessiz sakin bir yapıları vardır. Kavga etmekten hoşlanmazlar. Nazik, kibar ve anlayışlı olan bu erkekler eşlerine karşı da her zaman sadık ve sevgi doludurlar. İkili ilişkilerinde sevdikleri kadınları mutlu etmeyi başarırlar. Evcimen bir erkek oldukları için de tam bir aile babası olarak lanse edilirler. Ancak kimi zaman fazlasıyla duygusal ve kıskanç olabilirler. Kırılgan ve hassas yapıları yüzünden kendilerini üzen çoğu şeyi içlerine atarlar. Yükselen burcu Yengeç olan erkekler hislerini dışa vuran kişiler olmadıkları için içlerine attıkları şeyler bir zaman sonra gün yüzüne çıkarak şiddetli bir patlamaya sebep olur. Ancak her ne kadar fazla alıngan ve kırılgan yapıda olsalar da kendi kabuklarından çıkmaları uzun sürmez. Genelde yaşadıkları travmalar kısa sürelidir. Kinci bir yapıları olmasa da kendilerine yapılanı unutmazlar. Aile bağları çok kuvvetli olan Yengeç erkekleri çok genç yaşta evlilik için hazırdırlar. Geriye sadece doğru kişiyi bulmaları kalır. Fazla seçici değillerdir ancak kendileri gibi sessiz sakin, naif, kibar, evcimen ve sevgi dolu kadınlardan hoşlanırlar. Ayrıca sanata düşkünlükleri de unutulmamalıdır. Özellikle müzik ve resime olan yetenekleri ile ön plana çıkarlar.