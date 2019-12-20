Yükümlüler canlı performanslarıyla gönülleri fethetti

Van’da çeşitli suçlardan ceza alan ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin seslendirdikleri şarkılar gönülleri fethetti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerince oluşturulan “Serbestliğin Sesi’’ adlı müzik grubu; hakim, savcı, adli personel ve ailelerine yönelik canlı performans sergiledi. Yükümlüler, hakim ve savcılarla duruşma salonlarında değil de böyle bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte yükümlü ve konuk müzisyenlerin seslendirdiği şarkılar büyük beğeni toplarken, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ’un halay başı olması ise geceye damga vurdu.

“Kulağımızın pası silindi”

Yükümlülerin canlı performansının ardından bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Yükümlü müzik ekibinin kentte bulunan diğer 5 ayrı ceza infaz kurumlarında da müzik yapmasını talep eden Dönmez, “Tutuklu ve hükümlülerin de bu güzel müzikten istifade etmesini istiyorum. Çok güzel müzik yaptılar, kulağımızın pası silindi. Arkadaşlarımız müzik işinde oldukça profesyonel olduklarını gördük. Çok samimi bir gece oldu” dedi.