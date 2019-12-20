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Yükümlüler canlı performanslarıyla gönülleri fethetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

Van’da çeşitli suçlardan ceza alan ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin seslendirdikleri şarkılar gönülleri fethetti.Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerince oluşturulan “Serbestliğin Sesi’’ adlı müzik grubu; hakim, savcı, adli personel ve ailelerine yönelik canlı performans sergiledi.

Van’da çeşitli suçlardan ceza alan ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin seslendirdikleri şarkılar gönülleri fethetti.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerince oluşturulan “Serbestliğin Sesi’’ adlı müzik grubu; hakim, savcı, adli personel ve ailelerine yönelik canlı performans sergiledi. Yükümlüler, hakim ve savcılarla duruşma salonlarında değil de böyle bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte yükümlü ve konuk müzisyenlerin seslendirdiği şarkılar büyük beğeni toplarken, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ’un halay başı olması ise geceye damga vurdu.

“Kulağımızın pası silindi”
Yükümlülerin canlı performansının ardından bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Yükümlü müzik ekibinin kentte bulunan diğer 5 ayrı ceza infaz kurumlarında da müzik yapmasını talep eden Dönmez, “Tutuklu ve hükümlülerin de bu güzel müzikten istifade etmesini istiyorum. Çok güzel müzik yaptılar, kulağımızın pası silindi. Arkadaşlarımız müzik işinde oldukça profesyonel olduklarını gördük. Çok samimi bir gece oldu” dedi.

“Çok güzel bir gece oldu”
Yükümlülerin sahne performansını beğendiğini dile getiren Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ ise “Hakikaten çok eğlendik. Stresli bir iş yapıyoruz ve bundan dolayı yoruluyoruz. Hafta içi olmasına rağmen keyifli ve dinlendirici oldu. Gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hakim ve savcılarının önünde duruşma salonunda yargılanmaktansa güzel etkinliklerle yan yana olmanın daha güzel olduğuna dikkat çeken yükümlü Fahri Yılmaz da, etkinliğin düzenlemesinde çaba sarf eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takdiri hakkettiğini ve bundan sonra düzenlenen her etkinlikte gönüllü olarak yer alacağını kaydetti.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Baştoğ, halay başı oldu
Yükümlü ve konuk müzisyenlerin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği gecede, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ ve adli personeller halay çekerek keyifli vakit geçirdi.
Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen etkinliği Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Van Denetimli Serbestlik Şefi Erkan Yıldırım, hakim, savcı, adli personel ve aileleri izledi.

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