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Yumurta akı maskesi ile porselen gibi cilt

28.03.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar cilt bakımlarına oldukça önem veriyorlar. Cilt bakım malzemeleri çok pahalı olabiliyor. Doğal ürünlerle yapılan cilt bakımları çok daha etkili ve sağlıklı sonuçlar alınmasına neden olabiliyor. Cildin belirli sebepler nedeniyle birçok sorunu olabiliyor bu sorunları çözmek için çeşitli maskeler yapılıyor. Yumurta akı maskesi de cildin pürüzsüz görünmesinde en etkili maskeler arasında yer alıyor.

Yumurta akı maskesi ile porselen gibi cilt

Yumurta hem cilde hem de saça oldukça etkili bakımlar sağlıyor. Saçın daha parlak ve gür olmasını sağlıyor. Cilt bakımında ise birçok soruna çözüm oluyor. Cilt bakımı zaman zaman atlanabiliyor. Bu da kolayca oluşabilen cilt problemlerine zemin oluşturuyor. Akne, siyah nokta, gözenek görünümü gibi sorunları evde hazırlayabileceğiniz yumurta akı maskesiyle çözebilirsiniz. Yumurta akı maskesinden etkili sonuçlar alabilmek için cildinize temizleme düzeni oluşturarak yumurta maskesini belirli aralıklarla uygulayabilirsiniz.

YUMURTA AKI MASKESİ TARİFİ

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1 adet yumurtanın akı
2 çay kaşığı limon suyu

MASKENİN UYGULANIŞI

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Yumurtanın beyazını ayırınız. İçerisine 2 çay kaşığı limon suyunu ekleyiniz. Cam bir kasede çırpınız. Temizlenmiş cildinize uygulayınız. 10-15 dakika yumurta akı maskenizin kurumasını bekleyiniz. Ardından yüzünüzü bol su ile yıkayınız.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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