Yumurta akı maskesi ile porselen gibi cilt

Yumurta hem cilde hem de saça oldukça etkili bakımlar sağlıyor. Saçın daha parlak ve gür olmasını sağlıyor. Cilt bakımında ise birçok soruna çözüm oluyor. Cilt bakımı zaman zaman atlanabiliyor. Bu da kolayca oluşabilen cilt problemlerine zemin oluşturuyor. Akne, siyah nokta, gözenek görünümü gibi sorunları evde hazırlayabileceğiniz yumurta akı maskesiyle çözebilirsiniz. Yumurta akı maskesinden etkili sonuçlar alabilmek için cildinize temizleme düzeni oluşturarak yumurta maskesini belirli aralıklarla uygulayabilirsiniz.

YUMURTA AKI MASKESİ TARİFİ

1 adet yumurtanın akı

2 çay kaşığı limon suyu

MASKENİN UYGULANIŞI

Yumurtanın beyazını ayırınız. İçerisine 2 çay kaşığı limon suyunu ekleyiniz. Cam bir kasede çırpınız. Temizlenmiş cildinize uygulayınız. 10-15 dakika yumurta akı maskenizin kurumasını bekleyiniz. Ardından yüzünüzü bol su ile yıkayınız.



