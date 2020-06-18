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Yumurta büyüklüğünde yağdı, her yeri beyaza bürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

Samsun'un Ladik ilçesi Yuvacık Mahallesi’nde dün akşam 20 dakika süreyle yumurta ve ceviz büyüklüğünde yağdığı öne sürülen dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarlalarda zarar tespit çalışması yaptı.

Yumurta büyüklüğünde yağdı, her yeri beyaza bürüdü

Ladik ilçesinde 27 hanede 83 kişinin yaşadığı Yuvacık Mahallesi’nde dün saat 16.30 sıralarında yumurta büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük ekili tarım arazisi zarar gördü. Buğday, arpa, mısır. fasulye, patates, nohut ekili tarlalarda büyük mahsul kaybı yaşandı. Çiftçiler zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen ekipler tarlalarda zarar tespit çalışması yaptı.

’20 DAKİKA YAĞAN DOLU TARIM ÜRÜNLERİNE ZARAR VERDİ’

Abidin Özdemir (59) yaklaşık 20 dakika dolu yağışı olduğunu belirterek “Tarladaki mahsulümüz mahvoldu, Allah tarafından bize böyle bir şey geldi yapacak bir şeyimiz yok. Devletimiz bize yardım etmesini bekliyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden geldiler. Tarlalarımızda zarar tespiti yaptılar” dedi.

‘EKİLİ HİÇBİR ÜRÜNÜMÜZ KALMADI’

Dursun Karataş (63) dolu yağışı nedeniyle tarlaların dümdüz hale geldiğini belirterek, “Devletimizin bu tür konularla ilgili bazı yardımlarda bulunduğunu duyduk. Devletimizden biz de yardım bekliyoruz. Arpa, buğday, mısır, fasulye ekili tarlalarımızda çok büyük zarar var. Mahsulün tamamı tarlalarda ziyan oldu. Ekili hiçbir ürünümüz kalmadı” diye konuştu.

‘YUMURTA VE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI’

Dolu yağışının aniden çok şiddetli olduğunu söyleyen Gülhanım Gündoğdu (73) “Afet bir anda batırdı. Tavuk yumurtası, ceviz gibi dolu düştü. Takır takır takır sesler geldi çok korktuk. Selden geçemedik felaket oldu. Ekinlerimiz hep kırıldı tarlalarda hiçbir şey kalmadı” şeklinde konuştu.

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