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Yumurta cilt ve saç bakımında mucizeler yaratıyor! Bu maskeleri ilk kez göreceksiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes pürüzsüz bir cilde ve ışıl ışıl sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Bunun için düzenli bir şekilde doğal içeriklerle bakım yapmanız şart. Yumurta, zengin içeriği ile cildinize ve saçlarınıza gereken özeni göstermenize yardımcı olur. Peki, yumurtayı cildiniz ve saçlarınız için nasıl kullanabilirsiniz? En etkili maskeler doğal malzemelerle nasıl hazırlanır?

Yumurta cilt ve saç bakımında mucizeler yaratıyor! Bu maskeleri ilk kez göreceksiniz...

Yumurta, zengin protein ve biyotin içeriğiyle hem tüketildiğinde hem de bakım için kullanıldığında vücudunuza çeşitli yararlar sağlar. Evinizde bulunan malzemelerle karıştırıp maske olarak kullandığınızda saçlarınızı besler, nemlendirir ve saç dökülmesini önler. Temizlediğiniz cildinize uyguladığınızda ise yüzünüzü nemlendirir ve sivilce oluşumunu önler. Siz de yumurta sayesinde daha sağlıklı saçlara ve kusursuz bir cilde sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki maskeleri denemelisiniz!

YUMURTANIN CİLT VE SAÇ BAKIMINDA KULLANIMI

CİLT MASKELERİ

Kuru Ciltler için Maske

Malzemeler: 1 yumurta, 1 dilim avokado, 1 çay kaşığı yoğurt

Hazırlanışı: Bir kasenin içine yumurta akını ve yoğurdu ekleyin. Avokadonun içini ezin ve kaseye ekleyin. Karışımı macun kıvamına getirdikten sonra yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Bu maske sayesinde cildinizin daha iyi bir nem dengesine sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Sivilceli Ciltler için Maske

Malzemeler: 1 yumurta, 1 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı: Bir kasenin içine koyduğunuz yumurtanın beyazını çırpın ve içine bal ile limon suyunu ekleyin. Hazırladığınız maskeyi yüzünüze sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bir kağıt havluyla ya da temiz bir havluyla nazik bir şekilde kurulayın. Bu maske sayesinde sivilcelerinizin azaldığını göreceksiniz.

SAÇ MASKELERİ

Besleyici Maske

Malzemeler: 1 yumurta, 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: Bir kasenin içinde yumurtayı çırptıktan sonra zeytinyağını ekleyin. Hazırladığınız karışımı saçlarınıza sürün ve yarım saat bekleyin. Ardından, saçlarınızı şampuanla yıkayın ve maske kalıntısı kalmayacak şekilde durulayın. Bu maske sayesinde daha güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz!

Saç Dökülmesini Önleyen Maske

Malzemeler: 1 yumurta, 2 yemek kaşığı yeşil çay

Hazırlanışı: Bir kaseye yumurta sarısını ve demleyerek hazırladığınız yeşil çayı koyun ve karıştırın. Ardından saç maskesini saç diplerine ve saç boyuna sürün. Bu şekilde 1 saat bekledikten sonra saçlarının durulayın ve şampuanlayarak tekrar yıkayın. Haftada 3 kez uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde saçlarınızın daha az döküldüğünü fark edeceksiniz.

Yıpranmış Kuru Saçlar için Maske

Malzemeler: 1 yumurta, yarım avokado, yarım muz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, biraz bal

Hazırlanışı: Avokado ve muzu blenderdan geçirdikten sonra yumurtayı, zeytinyağını ve balı ekleyin. Zengin içerikli bu maskeyi saç diplerinize ve saçınızın diğer kısımlarına sürün. 10 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın ve bu kez şampuanla yıkayın. İşte bu kadar kolay!


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