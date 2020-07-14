Yumurta cilt ve saç bakımında mucizeler yaratıyor! Bu maskeleri ilk kez göreceksiniz...

Yumurta, zengin protein ve biyotin içeriğiyle hem tüketildiğinde hem de bakım için kullanıldığında vücudunuza çeşitli yararlar sağlar. Evinizde bulunan malzemelerle karıştırıp maske olarak kullandığınızda saçlarınızı besler, nemlendirir ve saç dökülmesini önler. Temizlediğiniz cildinize uyguladığınızda ise yüzünüzü nemlendirir ve sivilce oluşumunu önler. Siz de yumurta sayesinde daha sağlıklı saçlara ve kusursuz bir cilde sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki maskeleri denemelisiniz!

YUMURTANIN CİLT VE SAÇ BAKIMINDA KULLANIMI

CİLT MASKELERİ

Kuru Ciltler için Maske

Malzemeler: 1 yumurta, 1 dilim avokado, 1 çay kaşığı yoğurt

Hazırlanışı: Bir kasenin içine yumurta akını ve yoğurdu ekleyin. Avokadonun içini ezin ve kaseye ekleyin. Karışımı macun kıvamına getirdikten sonra yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Bu maske sayesinde cildinizin daha iyi bir nem dengesine sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Sivilceli Ciltler için Maske

Malzemeler: 1 yumurta, 1 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı: Bir kasenin içine koyduğunuz yumurtanın beyazını çırpın ve içine bal ile limon suyunu ekleyin. Hazırladığınız maskeyi yüzünüze sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bir kağıt havluyla ya da temiz bir havluyla nazik bir şekilde kurulayın. Bu maske sayesinde sivilcelerinizin azaldığını göreceksiniz.